ВИЗ-Сталь продолжает обновлять парк кранового оборудования

Новый кран в ЦХП Фото: ВИЗ-Сталь

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к монтажу нового мостового крана для обслуживания термических агрегатов цеха холодной прокатки.

Проект реализуется в рамках комплексной программы по обновлению устаревшего грузоподъемного оборудования: она призвана на повысить промышленную безопасность, надежность агрегатов и стабильность производства. Инвестиции в проект составили порядка 39 млн рублей.

В промышленную эксплуатацию агрегат запустят до конца 2020 года. За счет большей грузоподъемности нового мостового крана объем транспортировки грузов повысится на 10%. Энергосберегающие технологии, использованные в его электронной «начинке», позволят экономить до 20% электроэнергии. Всего за 10 лет ВИЗ-Сталь заменила 10 мостовых кранов, что составляет 20% от парка кранового оборудования.