Свердловские следователи завели уголовное дело после жалобы 16-летней девушки на истязания

Подросток сбежала из дома и потом обратилась в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области следователи завели уголовное дело после жалобы 16-летней девушки на истязания в семье. Несовершеннолетняя сбежала из дома, а затем обратилась в полицию.

Напомним, сейчас следователи проверяю приемную семью с шестью детьми в селе Павда. По словам одной из девочек, под присмотром женщины по имени Инга живет шесть детей – две девочки и четыре мальчика от 5 до 18 лет. Одна из них сбежала из дома из-за издевательств своей приемной матери.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выясняются как непосредственные обстоятельства инцидента, так и причины (условия), которые способствовали совершению преступления. Проводятся допросы свидетелей, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи, выполняются иные необходимые процессуальные действия по установлению конкретного подозреваемого лица. Также выясняется, имели ли место иные преступные эпизоды в отношении других членов семьи, - прокомментировали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Также следователи проверят и органы опеки.