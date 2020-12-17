В Свердловской области должник принес в суд нож, который спрятал куртке

Фото: предоставлено пресс-службой УФССП по Свердловской области

Свердловчанин принес в суд нож, но его вовремя остановили приставы. Мужчина пришел на заседания административного дела за неуплату штрафов. На входе его начали досматривать. Когда тот проходил через рамку, металлообнаружитель сработал. В куртке оказался нож

- В ходе осмотра ручным металлодетектором судебные приставы выяснили, что гражданин пытался пронести в здание суда нож длинной 12 см. Предмет, запрещенный к проносу, был изъят, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - Таким образом, благодаря добросовестному выполнению должностных обязанностей, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета в здание суда.

За весь 2020 год в здание судов Свердловской области пытались пронести больше 7 тысяч запрещенных предметов.