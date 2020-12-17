Только две трети свердловчан признались, что получают зарплату вовремя

А вот 32% опрошенных говорят, что у них часто случаются задержки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане признались, что у них часто задерживают на работе зарплату. К такому выводу пришли исследователи портала по поиску работу hh.ru, которые провели опрос. Своевременные выплаты получают 68% процентов участников опроса, а вот 32% сталкиваются с задержками.

Также уральцев спросили о достоинствах своего работодателя и те выделили наличие корпоративных мероприятий и удобное рабочее место. Преимуществом считается, когда фирма компенсирует затраты на абонемент в спорт зал, а также дарят сотрудникам подарки на праздники.

- Аналогичный опрос мы проводили весной 2019 года. Тогда тоже лишь 68% получали зарплату вовремя. Но в некоторых пунктах есть существенное различие. Так, на 13% выросла доля тех свердловчан, которые считают уровень своей зарплаты достойным, на 9% - тех, чья компания обеспечивает проезд до места работы, на 6% - тех, чей работодатель дает широкие возможности для карьерного роста. Также на 5% чаще стал встречаться гибкий график работы. И наоборот: на 7% сократилось число тех, чей работодатель оплачивает сверхурочные, на 6% - тех, кто трудится в уютном офисе и получает подарки по праздникам. На 5% реже стали встречаться корпоративные мероприятия», - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.