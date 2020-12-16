В Свердловской области начали проверку семьи, где махеча издевалась над приемными детьми

Раньше в семье не замечали конфликтов и нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство социальной политики Свердловской области начинает проверку по факту издевательств над детьми в приемной семье в поселке Павда. Ранее стало известно, что от опекуна сбежала 16-летняя падчерица, которая рассказала, что ее, а также других братьев и сестер держат в ужасных условиях, дети терпят оскорбления со стороны мачехи.

- Когда местные органы опеки узнали о нарушениях прав ребенка, они предложили девочке временно переехать в отделение социальной реабилитации, на что она согласилась. Параллельно для семьи разработали индивидуальную программу, чтобы наладить отношения, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее приемную семью не замечали в открытых конфликтах и нарушениях, но окончательные выводы можно будет сделать только после тщательной проверки.