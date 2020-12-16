Стали известны подробности трагедии в поселке Совхозном, где семья отравилась угарным газом

Хозяйка дома Галина и ее муж Евгений. Фото: социальные сети

Стали известны подробности трагедии в поселке Совхозный, где в жилом коттедже угарным газом задохнулась семья из трех человек. Следствие установило, что в полицию поступил звонок от прохожих, которые увидела тела погибших через окно. Чтобы попасть внутрь частного дома, силовики вскрыли входную дверь.

- Личности погибших установили быстро. Это хозяйка жилища по имени Галина, её муж Евгений и их дочь Анастасия. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа и лично врио начальника полиции города Алексей Левченко, руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ Вадим Терновой и прокурор Ленинского района Вахит Мухамадеев, - сообщил

По предварительной информации в доме произошла утечка бытового газа, из-за чего все находившиеся в нем люди погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».