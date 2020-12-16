Прокурор Ленинского района выехал на место гибели семьи в коттедже

Прокуратура взяла на контроль дело о гибели семьи Фото: Олег ГАЛИМОВ

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проведет доследственную проверку из-за гибели трех человек в поселке Совхозном. На место происшествия выезжал лично прокурор района Вахит Мухамадеев.

- Прокуратура Ленинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, сегодня, 16 декабря в поселке Совхозный в коттедже обнаружили тела трех человек. В помещении чувствовался запах газа. По предварительной информации, газовый котел не был исправен, и произошла утечка.