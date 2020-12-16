На севере Урала парень угнал у незнакомца ВАЗ, на котором специально влетел в столб

ДТП произошло на самом севере Свердловской области

Необычное ДТП произошло в ночь на 14 декабря в одном из самых северных населенных пунктов Свердловской области Пелым, который находится в 600 километрах от Екатеринбурга.

Здесь 22-летний парень по имени Ян ночью пришел к дому №5 по улице Строителей и напал на незнакомого ему мужчину и избил его. По непонятной причине молодой человек после этого угнал у этого же человека его автомобиль ВАЗ-2110, на котором отправился кататься по родному поселку, где проживает то всего 3 тысячи человек.

Накатавшись вволю, парень разогнался и на скорости врезался в столб. Сам не пострадал, а вот чужой автомобиль сильно повредил. Виновника ночного «торжества» оперативно задержали и доставили в дежурную часть. Теперь ему «светят» две уголовные статьи.