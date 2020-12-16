В Екатеринбурге студентка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Сначала студентке позвонили якобы из банка, а позже из "ФСБ" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной случай мошенничества произошел в Екатеринбурге. На этот раз на уловки отморозков попала студентка Института Прокуратуры УРГиУ. Девушке позвонили с незнакомого номера и представились службой безопасности банка. Затем мошенники действовали по «рабочей схеме»: сказали, что зафиксированы подозрительные действия с ее счетом и, чтобы сохранить деньги их нужно их перевести на запасной счет. В качестве подтверждения этих слов после этого девушке позвонили якобы из полиции, а позднее даже из «ФСБ».

По словам звонивших, «силовики» занимались банковскими операциями по ее делу.

- В общей сложности девушка перевела мошенникам 573 000 рублей. Это были деньги со счетов ее родителей, - уточняют «КП»-Екатеринбург в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статьей «Мошенничество».