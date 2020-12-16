В Екатеринбурге «накрыло» Telegram

Сообщения с приложении отправляются с трудом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург 16 декабря попал в число 8 городов России, где наблюдаются перебои в работе мессенджера Telegram. Пользователи в столице Среднего Урала говорят, что сообщения отправляются с большой задержкой, либо не отправляются вовсе.

Этот сбой в работе Telegram стал вторым за сутки. Также мессенджер работает с перебоями в некоторых других странах. У части пользователей приложение не может подключиться к серверам, у части из них не отправляются сообщения. Сайт мессенджера также не работает.