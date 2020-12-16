Хоккеист Джефф Плэтт покидает «Автомобилист»

Хоккеист заключил контракт весной 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летний белорусский нападающий канадского происхождения Джефф Плэтт покинул расположение екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист». Плэтт пополнил состав уральской команды в мае 2019 года, заключив двухлетний контракт.

- «Автомобилист» расторг контракт с Джеффом Плэттом по обоюдному соглашению сторон. Мы благодарим Джеффа за работу и желаем удачи в продолжении карьеры, - говорят в пресс-службе хоккейного клуба.

Плэтт сыграл за команду 85 матчей и набрал в них 26 очков. В нынешнем сезоне он провел 28 игр и отметился тремя заброшенными шайбами.