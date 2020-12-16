Обновление ЦПКиО в Екатеринбурге обошлось в 100 миллионов рублей

В парке заменят часть аттракционов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обновление Парка имени Маяковского в Екатеринбурге обошлось в 100 миллионов рублей. Такую цифру озвучила директор ЦПКиО Екатерина Кейльман.

- Основные обновления в парке происходят из внебюджетного финансирования, а также силами бизнеса, - говорит Кейльман.

Городской бюджет традиционно берет на себя нагрузку по содержанию парка, поэтому из казны выделили деньги на повышение зарплат и покрытие налоговых отчислений.

В будущем году в парке планируется отреставрировать театр эстрады, колесо обозрения и часть аттракционов. На днях в ЦПКиО открыли самый большой каток за пределами Москвы. Рядом с ним расположен павильон с прокатом коньков, большой фудкорт и раздевалка.