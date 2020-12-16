В мэрии Екатеринбурга определили топ-5 мест для благоустройства в 2022 году

Пятерке победителей предстоит второй этап голосования, который состоится в январе следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга подвели итоги опроса горожан, в котором местных жителей спрашивали, какие территории они хотят благоустроить в 2022 году. Голосование проводилось на официальном сайте «Екатеринбург. РФ». На выбор предлагались парки, скверы, набережные.

- Некоторые территории были выдвинуты властями, екатеринбуржцы также могли предложить свой вариант по благоустройству, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Больше всего голосов набрал парк «Преображенский» на улице Академика Сахарова, второе место заняли «Солнечные аллеи» в одноименном микрорайоне, на третьем месте расположился летний парк «Уралмаш». Также популярными вариантами стали сквер «Опахалинский» в Верх-Исетском районе и сад имени Энгельса в Октябрьском районе. На втором этапе голосования, который пройдет с 21 по 28 января 2021 года, из этих пяти территорий предстоит выбрать одну, которую благоустроят в первую очередь.