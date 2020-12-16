В Нижнем Тагиле с нового года изменится график движения трамваев

Изменения в расписании коснутся ключевых маршрутов города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 1 января 2021 года увеличится количество трамвайных рейсов, курсирующих по городу. Это значит, что уменьшится время ожидания транспорта. Такие изменения стали возможными благодаря новой группе вагоновожатых и прибывшей партии трамваев 71-415.

- Изменения коснутся нескольких ключевых маршрутов города, а именно: №2, №3, №4, №8, № 12, № 15, - сообщают в МУП «Тагильский трамвай».

На маршруте № 2 «Ул. Островского – центр города - Тагилстрой» планируется выравнивание интервала движения транспорта в течение всего дня за счёт подмен водителей и кондукторов в период их обедов. На маршрут № 3 (кольцевой) добавят два вагона с 6 до 22 часов. Теперь вместо 4 трамваев по каждому кольцу будет работать по 5 вагонов. Из этих десяти трамваев шесть вагонов будут работать с 6 до 18 часов, а 4 вагона – с 6 до 22 часов. На маршрут № 4 «ВМЗ – Кр. Камень – Тагилстрой» добавляется дополнительный вагон.

В маршрутах №8 «УВЗ – Приречный мкрн.» и № 12 «Ул. Островского – Пихтовые горы» также изменится расписание за счёт передачи двух графиков (по одному на каждом маршруте). Незначительно изменится маршрут № 15 «Новая Кушва – ГГМ»: в утреннее и дневное время на 1-5 минут сдвинется время отправления трамваев.