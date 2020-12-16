«Большой рывок на 13 позиций»: Екатеринбург стал одним из лидеров по индексу IQ городов

Екатеринбург продолжает цифровизироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год Минстрой России оценивает российские города по индексу IQ, которая отражает, как населенные пункты внедряют систему «Умный город» и включаются в процесс цифровизации.

Города оценивается по 47 показателям по 10 направлениям. 16 декабря в Минстрое подвели итоги по индексу IQ за 2019 год, потому что многие показатели собираются и анализируются только осенью следующего года.

Города делят на четыре группы: 1. Крупнейшие города с численностью населения свыше 1 миллиона человек. 2. Город с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек. 3. Города с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек. 4. Города с населением до 100 тысяч человек.

Фото: скрин с конференции по подведению итогов в Минстрое РФ

Екатеринбург вошел в первую группу и занял второе место после Москвы, набрав 55,05 балла (+37%) из 120 возможных, прибавив 13 позиций за один год. На третьем месте оказалась Казань с 53,91 балла (+1), на четвертом месте – Санкт-Петербург с 53,62 балла (+3%). У Москвы – 89,65 балла (+7%). То есть Екатеринбург в 2019 году стал лидером не только рывку с 15 на 2 место, но и по приросту процентов в рейтинге.

- Екатеринбург совершил значительный рывок, прибавив 13 позиций. Это город-пилот в проекте «Умный город». Совсем недавно они с компанией «Т+» внедрили систему «Умный город» в проект по подаче тепла с искусственным интеллектом в дома, - прокомментировали итоги голосования в федеральном Минстрое.

Цель проекта "Умный город" - формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. У каждого города-участника есть своя дорожная карта с перечнем необходимых мероприятий, которые помогают цифровизировать городское хозяйство.

Среди показателей, по которым оценивают города по индексу IQ городов: городское управление, городское хозяйство, инфраструктура сетей связи и экология.

Так, например, в Екатеринбурге привлекают жителей к выбору мест для благоустройства. Здесь развита сотовая связь и интернет. А вот экологические показатели, как и во всех других городах-участниках, остаются очень низкими.