Звонки при любом балансе: МегаФон обновил тарифы #БезПереплат

Фото: предоставлено МегаФон

40% абонентов регулярно забывают пополнить баланс. Теперь они смогут общаться внутри сети даже при минусе на счете. МегаФон добавил такую функцию в свои тарифы #БезПереплат. При отрицательном счете также доступно общение в мессенджерах.

- Порядка 40% наших абонентов регулярно забывают пополнить вовремя свой счет. Для них наше нововведение будет особенно актуально. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи, - говорят в МегаФоне.

В компании отмечают, что более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тариф.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

Тарифы #БезПереплат позволяют безлимитно и бесплатно общаться в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, в том числе звонить и отправлять там медиафайлы.

Абонентам также доступна бесплатная опция «Копилка» - возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Ее активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.