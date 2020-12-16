В Екатеринбурге газонокосильщика, который поджег начальника приговорили к 14 годам колонии

Суд признал Евгения Краснова виновным в убийстве с особой жестокостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге областной суд вынес приговор газонокосильщику, который поджег начальника в сентябре прошлого года. Мужчина скончался в больнице от ожогов через четыре дня после произошедшего. Как установил суд, 30-летний Евгений Краснов, проделав работу по покосу травы вдоль дороги по переулку Базовый, получил от начальника отказ в выплате аванса. Тогда мужчина в порыве гнева взял бензин, облил им бригадира и поджог зажигалкой.

- После распития спиртного между осужденным и его непосредственным руководителем произошел бытовой конфликт, в ходе которого у находящегося в состоянии алкогольного опьянения Краснова возник умысел на убийство своего нанимателя общеопасным способом, с особой жестокостью, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Суд признал Евгения Краснова виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того он должен будет выплатить матери, жене и дочке погибшего начальника по миллиону рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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