Фото: оперштаб

В мессенджерах жителей Свердловской области распространяется сообщение о якобы готовящемся в Свердловской области локдауне. В региональном оперштабе опровергли информацию о новых ограничениях.

- Оно уже «гуляло» в других регионах, например, у соседей на Южном Урале. И теперь появилось у нас. Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось. В Свердловской области продолжают действовать ранее введённые ограничения, - заявили в оперштбе.

Напомним, что на Среднем Урале уже началась вакцинация от коронавируса, первыми вакцину получат врачи «красных» зон, а также учителя и сотрудники правоохранительных органов.

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