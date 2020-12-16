Более 87 миллионов рублей направила ВИЗ-Сталь на улучшение условий труда работников

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) реализовала программу реновации санитарно-бытовых помещений в структурных подразделениях завода. Капитально отремонтированы помещения площадью более 1 тыс. кв. метров: душевые, раздевалки и санитарные узлы цеха холодной прокатки и участка водоочистки промышленных стоков.

Работы включали замену окон, сетей коммуникаций, электроосвещения, отделку помещений – замену плиточного покрытия стен и пола, установку нового сантехнического оборудования. Теперь в душевых комнатах на полу уложена специальная противоскользящая плитка, установлены сенсорные умывальники. Раздевалки оснащены удобными шкафчиками для вещей и фенами. Ремонт помещений проведен в едином корпоративном стиле Группы НЛМК.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Для повышения уровня сервиса в сфере общественного питания до конца года на ВИЗ-Стали планируют завершить реконструкцию столовой. В помещении расширят обеденную зону, установят новое кухонное оборудование, обновят дизайн.

Общий объем финансирования проектов для улучшения условий труда заводчан в 2020 году превысил 87 млн рублей.