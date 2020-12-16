Александру Красилову было 57 лет. Фото: СОЦСЕТИ

В Полевском арестовали 17-летнего парня, которого обвиняют в убийстве отца. По версии следствия, в сентябре студент местного техникума зарубил Александра Карманова топором. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в городском суде, изначально несовершеннолетнего взяли под стражу на три месяца, но недавно срок ареста был продлен.

- Обвиняемый пробудет в СИЗО до 11 февраля 2021 года, - пояснили в суде.

Подростку предъявлено обвинение по статье «Убийство», ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Добавим, что накануне Свердловский областной суд смягчил приговор Ренату Сафиуллину, который из ревности к жене зарезал соседа.