В Екатеринбурге список школ для первоклассников сделают только к марту

Родители первоклассников увидят списки школ по прописке только в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли сроки публикации перечня школ по прописке. Списки будут опубликованы только весной. Информацию об этом подтвердили в департаменте образования.

- В этом году из-за того что перенесли начало записи в школы, изменилась и дата публикации списка закрепленных территорий. Перечень будет готов к 15 марта, - рассказали в ведомстве.

В департаменте образования также отметили, что эта дата определена федеральным законодательством. Обычно документ со списком школ для первоклассников публиковался в декабре, и родители могли ориентироваться, к какому образовательному учреждению относится их дом по прописке.