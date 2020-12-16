В лесах Свердловской области за год пропали 90 человек

Из них 65 человек были найдены живыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги 2020 года по пропавшим людям. По данным МЧС, этим летом они занимались поисками людей, которые заблудились в лесу. В этом году число обращений достигло 90 человек. 65 из них были найдены живыми.

- Люди, которые не находятся нами, переводятся по линии к МВД и считаются без вести пропавшими, - говорит заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области Антон Зацепин. – Мы занимаемся поисками только в леса. Обычно это грибники. Они не имеют никакой возрастной категории, но чаще всего взрослые. Причиной, почему они теряются, обычное не умение ориентироваться в лесу.

Как добавил представитель регионального МЧС, в поисками пропавших людей в лесу им помогают заниматься еще и волонтеры поисковых отрядов.