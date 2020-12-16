Расплескивал «кислоту»: в Екатеринбурге мужчина устроил в магазине дебош, чтобы заполучить коньяк

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в магазине по адресу Баумана, 26 мужчина устроил дебош, чтобы заполучить коньяк. Инцидент произошел 14 декабря в 12:30. Как рассказали в полиции, екатеринбуржец вытащил тару с неизвестной жидкостью и, сообщив окружающим, что это кислота, стал расплескивать содержимое бутылки по магазину. В этот момент работники магазина, оказавшиеся очевидцами произошедшего, скрутили дебошира и вызвали наряд полиции.

- Прибывший по указанному адресу экипаж автопатруля доставил гражданина в отдел полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался безработный и ранее судимый по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») местный житель 1978 года рождения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отделении мужчина раскаялся и признался сотрудникам полиции, что накануне употреблял алкоголь. В магазин он отправился, когда у него закончились деньги, чтобы «одолжить» бутылку коньяка. А когда продавец отказала ему, он решил забрать алкоголь силой при этом угрожая всем «кислотой».

Сотрудники полиции изъяли у мужчины жидкость и направили ее на исследование на предмет определения опасности для жизни и здоровья граждан. На мужчину за разбой завели уголовное дело. Екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас его заключили под стражу.