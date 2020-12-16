В Свердловской области ближайшие дни будет снежно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Уралгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайщие три дня. По данным синоптиков, в Свердловской области до выходных будет идти снег. Осадки пройдут местами и небольшими.

Сегодня, в среду, 16 декабря, также на отдельных участках дорог обещают гололедицу. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В четверг, 17 декабря, ночью термометры покажут до -14 градусов. Днем от - 5 до -10. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 18 декабря, ночью значительно похолодает. Температура местами опуститься до - 23 градусов. Днем станет немного теплее - термометры покажут от -14 до -19 градусов.

В Екатеринбурге снег по прогнозам синоптиков тоже будет идти, но уже в пятницу ожидается, что осадков не будет. Два дня температура воздуха в дневное время в столице Урала не будет опускаться ниже -10 грудусов. А в конце недели екатеринбуржцев, также как и жителей всей области ждет похолодание. Так, в столице Урала, 18 декабря, термометры покажут днем до -16 градусов.