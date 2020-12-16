Благотворители закупили для больниц Свердловской области 63 игровых уголка для детей

Фото: пресс-служба фонда РМК

Благотворительный фонд РМК закупил для больниц Свердловской области 63 игровых уголка для детей. Они отправятся в 37 медицинских учреждений региона. Первые игровые зоны оборудуют в Областной детской больнице.

- В честь своего 15-летия Благотворительный фонд Русской медной компании дарит подарки. Чтобы порадовать маленьких подопечных и хоть немного отвлечь их от процедур и больничной палаты, фонд презентовал Областной детской клинической больнице шесть игровых зон, - рассказали в пресс-службе фонда.

Детские уголки поставят в отделении педиатрии и многопрофильном дневном стационаре. В игровой комнате разместят детский диван, большой стол для рисования, на котором будут лежать карандашами и будут стоять счеты, кубики, пирамидка и другие деревянные игрушки. Также для маленьких пациентов поставят сухой бассейн с шариками, постелют коврик-пазл в виде алфавита. Из игрушек в комнате будет деревянный конструктор, детская коляска, экскаватор и самосвал.

В фонде отметили, что все предметы мебели и игрушки легко обрабатываются и моются. Кроме того они покрыты специальной краской, которая не будет портиться или бледнеть от частой дезинфекции. Всего на игровые комнаты и их наполнение благотворители потратили 7 миллионов рублей.