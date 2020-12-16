Фото: прокуратура Орджоникидзевского района

В 2021 году проверки органами государственного контроля, органами муниципального контроля могут проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио или видеосвязи.

- Органом государственного контроля, органом муниципального контроля, по видам государственного контроля, муниципального контроля, организация и осуществление которых регулируется вступающим в законную силу с 01.07.2021, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения проверок на 2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита, - рассказала заместитель прокурора Орджоникидзевского района Наталья Бердникова.

Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствии с требованиями рассматриваемого постановления Правительства Российской Федерации не позднее 15.12.2020.

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