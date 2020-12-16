Из-за сбоя в частных лабораториях в Екатеринбурге задержали результаты тестов на COVID-19

Сейчас работа лабораторий полностью восстановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сбоя в работе частных лабораторий в Екатеринбурге, которые готовят исследования для Центральной городской больницы №2, задержали результаты тестов на коронавирус.

Сбой, по данный ИА «Уральский меридиан», произошел в начале декабря, после чего произошли срывы сроков выполнения ПЦР-тестов на COVID-19 – пациентам не могли вовремя поставить диагноз.

Сейчас, по данным свердловского оперштаба, исследования в частных лабораториях выполняются в срок, регламент работы лабораторий полностью восстановлен.