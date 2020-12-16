Самый низкий показатель по стране: всего 4% свердловчан выплатят годовую премию в полном объеме

Большинство свердловчан в этом году останутся без годовых премий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрос показал, что в Свердловской области всего 4% жителей в этом году выплатят годовую премию в полном объеме. По данным онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проводивших исследование, это самый низкий показатель в стране.

Такой же процент показал опрос свердловчан, которые получат годовую премию частично. Кроме того 8% жителей региона рассказали, что в этом году премии не будет совсем, хотя обычно компания ее выплачивает. 56% сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих. В основном это респонденты, работающие в сфере продаж (67%).

Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Интересно, что в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает - 18%.