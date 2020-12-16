В Нижнем Тагиле поликлиника открыла запись в «лист ожидания» на вакцинацию от COVID-19

Прививку от COVID -19 ставят два раза - через 21 день после первой вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле поликлиника ГБ №1открыла запись в «лист ожидания» на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщается на странице медучреждения ВКонтакте. В список пока могут попасть только те, кто работает в медицинских и образовательных учреждениях, социальных службах и других организациях, работа в которых связана с большим количеством людей. Это, например, предприятия общественного питания, общественного транспорта, торговли и полиции. Кроме того прививки будут делать только людям от 18 до 60 лет.

Для записи нужно позвонить в call - центр поликлиники по номеру 8 (3435) 38-44-99 и сообщить операторам ФИО, дату рождения, место проживания, место работы и контактный номер телефона для приглашения на вакцинацию.

Прививки начнут делать после поступления вакцины «Спутник V» в больницу. В ГБ №1 Нижнего Тагила отметили, что это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

- «Векторы» являются носителями, которые могут доставить генетический материал из другого вируса в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. Этот новый элемент безопасен для организма, но он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции, - рассказали в ГБ №1.

Прививку от COVID -19 ставят два раза - через 21 день после первой вакцинации. Запись будет необходима только для первого посещения поликлиники, второй раз она будет сделана автоматически.

Перед прививкой обязательно осуществляется осмотр врача и принимается решение о допуске к вакцинации, исходя из состояния здоровья человека.

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