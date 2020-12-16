В Екатеринбурге из-за задымления из общежития эвакуировали студентов института МВД

На место выезжали 13 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром из-за задымления из общежития на Таганской,22 эвакуировали студентов Уральского юридического института МВД.

В 05:36 поступило сообщение о задымлении в общежитии Уральского юридического института МВД России по адресу, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 128 человек.

Пожарные, приехав на вызов, установили, что в коридоре здания на втором этаже произошло короткое замыкание проводки без последующего горения. По данным МЧС, на место выезжали 13 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава. О пострадавших информация не поступала.

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