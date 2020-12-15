Уральские студенты решат, как восстанавливать мировую экономику после пандемии

Мероприятие игровое, но оно послужит площадкой для обмена опытом и активизирует общение молодежи, интересующейся мировой политикой. Фото: пресс-служба вуза

В УИУ РАНХиГС смоделируют резолюцию ООН в связи с победой над COVID-19

Решение Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендациями по восстановлению мировой экономики после окончания пандемии. Такое задание предстоит выполнить 16 декабря студентам РАНХиГС - участникам деловой игры «Уральская модель ООН онлайн v.1».

Организует необычное испытание Уральский институт управления, а наряду с ним в игре примут участие филиалы РАНХиГС из таких городов как Санкт-Петербург, Владивосток, Дзержинск, Тула, Ставрополь, Чебоксары, Омск, Выборг. Всего заявлено 90 участников.

Представители каждого филиала выбрали страну, от имени которой прозвучит их выступление на заседании «Генассамблеи». Особым спросом пользовались Россия, США и Германия. Доклады будут отражать реальные позиции государств, сформированные на основе материалов из открытых источников и, в частности, выступлений руководителей стран на юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года. В ходе онлайн дискуссии студенты разработают совместную резолюцию стран-членов ООН о том, как добиваться восстановления мировой экономики после победы над COVID-19.

- Мероприятие игровое, но оно послужит площадкой для обмена опытом и активизирует общение молодежи регионов, интересующейся мировой политикой, работой международных организаций и межгосударственными отношениями. Мы поддерживали и будем поддерживать такие проекты. Однажды пандемия закончится. И уже сейчас нужно думать над тем, как вернуть общество к нормальной жизни, - прокомментировал замысел проекта директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко.

Работа «Генеральной Ассамблеи ООН» начнется 16 декабря в 13:05 по екатеринбургскому времени с кратких приветственных слов Руслана Долженко, министра Международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, Второго секретаря Посольства РФ в ЮАР Михаила Косарева. Модераторы – начальник управления молодежной политики и международных связей Маргарита Нагорнова, а также и. о. заведующего кафедрой конституционного права УИУ РАНХиГС Дина Ефременкова.