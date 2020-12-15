Свердловская «Ласточка» перевезла шестимиллионного пассажира

Фото: предоставлено СвЖД

15 декабря на Свердловской железной дороге совершил поездку шестимиллионный пассажир пригородного электропоезда «Ласточка» (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). Жительница Нижнего Тагила Татьяна Лукьяненко приобрела счастливый билет на поезд №7065 Екатеринбург – Нижний Тагил сегодня в мобильном приложении «Пригород».

Юбилейный пассажир был определен с помощью Автоматизированной системы управления, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «Свердловская пригородная компания», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

6-миллионный пассажир Ласточки Фото: предоставлено СвЖД

Татьяну Лукьяненко поздравили руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании, вручили ей сувениры с символикой электропоезда и небольшие подарки. Женщина рассказала, что приехала в Екатеринбург сегодня утром по личным делам, и тоже на «Ласточке». Татьяна отметила, что регулярно выбирает этот поезд для поездок в областной центр, так как ценит комфортность скоростной электрички и удобное расписание.

«Ласточки» на СвЖД курсируют на пригородных маршрутах с 2015 года. Пассажиропоток на тех направлениях, где они появляются, постоянно растет. Сейчас в Свердловской области «Ласточки» отправляются из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Кушву и Серов, в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. В Пермском крае выполняют рейсы из Перми в Верещагино, Кишерть и Краснокамск.

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«Ласточки» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

Перед рейсом все составы «Ласточек» проходят в депо обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, сидения, а также санитарные узлы. Проводники в вагонах работают в масках и перчатках.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам также использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести на вокзале.