Бизнесмен из Екатеринбурга должен вернуть миллион рублей, который получил по программе господдержки

Бизнесмен получил кредит на развитие бизнеса в период пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Семенов на своей страничке в социальных сетях рассказал о том, что льготный кредит на один миллион рублей, который он получил от государства в качестве поддержки как пострадавший в период пандемии необходимо вернуть в ближайшее время. Банк решил, что предприниматель нарушил условия контракта. Владелец кафе был обязан сохранить 80% численности персонала до 1 июня.

- Мой бизнес только что уничтожило государство. Правительство РФ 3 декабря решило, что сохранять надо было по состоянию на май. И мне нужно вернуть миллион равными долями за 3 месяца. Начиная с 27 декабря, - сообщил предприниматель.

Бизнесмен считает, что такие условия разорят его кафе. С Андреем Семеновым уже связались представители «Сбера». Предприниматель намерен отстаивать свои права, поэтому будет судиться.