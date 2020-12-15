Мэр Екатеринбурга рассказал, на какие маршруты выйдут новые автобусы в 2021 году

Два дополнительных низкопольных автобуса будут курсировать по маршруту № 19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, на какие маршруты направят новые автобусы, которые поступят в Екатеринбург в 2021 году. Жители уральской столицы неоднократно обращались с просьбами о дополнительных рейсах маршрута № 19. В следующем году на него выйдут еще два низкопольных автобуса, они востребованы среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Также горожане пожаловались на маршрут № 57. По их словам, салоны автобусов этого направления продуваются. Специалисты «Гортранса» проверят тепловой режим транспорта, чтобы обеспечить комфортные условия пассажирам. Возможно, по итогам проверки на маршрут направят новые автобусы, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге на городские рейсы вышли 57 новых автобусов. Они курсируют по маршрутам №21,№ 25 и № 50.