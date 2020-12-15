В Свердловской области мужчину осудили за незаконную продажу оружия

Покупатель сам принес оружие в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье, что в Свердловской области, вынесли приговор мужчине, которого обвинили в незаконной продаже оружия. По материалам дела молодой человек решил заработать денег и без специального разрешения продал местному жителю два охотничьих ружья, которые были пригодны для стрельбы.

- Покупатель сам принес приобретенные ружья в полицию и рассказал, кто является их предыдущим владельцем. За это его освободили от ответственности за незаконную покупку оружия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд учел положительные характеристики виновного, а также отсутствие судимостей, поэтому приговорил мужчину к 60 часам обязательных работ.