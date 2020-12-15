В Нижнем Тагиле сотрудники ППС помогли школьнику, провалившемуся под лед

Александр Сулицын и Александр Литвиненко. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле полицейские патрульно-постовой службы Александр Сулицын и Александр Литвиненко находились на дежурстве, когда увидели на реке Тагил компанию детей на льду. Сержанты решили увести детей с опасного места, но в это время лед под одним ребенком проломился, и он упал в воду.

- К счастью, мальчик успел самостоятельно выбраться. Полицейские отвезли его в отдел, чтобы вызвать врача и отогреть, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Прибывшим медикам 11-летний школьник рассказал, что не пострадал. Госпитализация ему не понадобилась. Позже за мальчиком приехали родители, которые поблагодарили полицейских за бдительность.