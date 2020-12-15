«Если она неприятно пахнет, не покупайте»: эксперт объяснил, как купить качественную елочную игрушку в Екатеринбурге

Перед покупкой игрушку лучше понюхать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях специалисты «Уралтеста» по просьбе «Комсомольской правды» проверили качество новогодних игрушек. Пластиковые и пенопластовые шарики сжигали, заливали серной кислотой и давили под прессом. О результатах испытаний мы рассказывали отдельно. Сегодня же мы попросили Игоря Хмелева, директора знаменитой фабрики елочных игрушек «Имени 1-го Мая», что в Москве, рассказать, как правильно выбрать елочные игрушки при покупке.

- Определить потенциально вредную игрушку можно просто - она пахнет плохо, - объясняет Игорь Хмелев. - Когда вы покупаете в магазине игрушку, можете ее просто понюхать, и если она пахнет неприятно, то ее покупать не надо. Но таких игрушек очень мало. Еще могу заметить важный момент – несмотря на то, что мы называем елочные игрушки игрушками, по сути, они не предназначены для игры. Они правильно называются декоративно-елочное украшение. Поэтому елочными игрушками играть не надо. Их не надо грызть, нагревать, располагать рядом с источником тепла.

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