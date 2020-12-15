В Екатеринбург привезли лед для строительства городка на площади 1905 года

Лед заготавливают на карьере Северском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли лед для строительства ледового городка на площади 1905 года. Заготавливают материалы в Северском карьере: здесь чистая вода, нет течения, так как карьер глубокий, то и лед на нем получается достаточно толстым. Подготовка к доставке – это долгий и трудоемкий процесс.

- На карьере режутся блоки, извлекаются из воды, шлифуются. Специалисты тщательно определяют прозрачность льда. Грузовой транспорт складывает строительный материал в «кубики» и отвозит в Екатеринбург, - рассказал директор по общим вопросам ООО «Айс-проект2000» Алексей Григорьев.

Напомним, в этом году из-за пандемии главная площадь города останется без привычных аттракционов с горками и лабиринтами. Однако мэр Екатеринбурга заверил, что ледовый городок в уральской столице обязательно будет. К 28 декабря все работы будут завершены. Темой ледяных скульптур станет детская повесть «Волшебник Изумрудного города».