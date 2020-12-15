Мальчика госпитализировали в ожоговый центр ДГКБ №9 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детскую больницу № 9 Екатеринбурга с ожогами третьей степени доставили 16-летнего школьника из Сысерти. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, мальчик пострадал от действий своего друга, с которым он после уроков нюхал бензин.

- После школы дети зашли в баню, но одни из мальчиков случайно облил себе штанину бензином из канистры. Потом его друг взял зажигалку и случайно поджег товарища. Мальчик получил ожоги 15% тела, - сообщил инсайдер «КП».

На 14-летнего мальчика завели уголовное дело по статье 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».