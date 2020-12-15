Телефон доступен, но не отвечает: в Новоуральске пропал 19-летний парень

Фото: добровольный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 19-летнего Олега Титова из Новоуральска. Парень вышел из дома 13 декабря и не вернулся.

- Хороший положительный мальчик, ранее не пропадал. Пошел в магазин, вернулся, занес продукты и около 14:00-15:00 ушел. Телефон периодически доступен, но не отвечает. Друзья проверили все места, где мог находиться, - сообщают в поисковом отряде.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в серую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки, серую шапку, с собой у него был серо-коричневый портфель .

Если вы знаете, где находится Олег, сообщите по номеру 88007005452 или в полицию по телефону 02.