При этом он уже проходит обвиняемым по другим преступлениям против половой неприкосновенности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего учащегося техникума, которого обвиняют в педофилии. По версии следствия, на протяжении лета парень четыре раза надругался над 16-летней девочкой в гараже. При этом он уже проходит обвиняемым по другим преступлениям против половой неприкосновенности.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отмечает инсайдер «КП».

Напомним, что в Екатеринбурге фигурантом уголовного дела о распространении детского порно стала 17-летнеяя школьница.