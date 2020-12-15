В Свердловской области восстановлена работа отделений «Почты России»

Работа уральских отделений "Почты России" была парализована на час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник отделения «Почты России» в Екатеринбурге и Свердловской области на час приостановили работу из-за проблем с интернетом – на каналах связи произошла авария.

- Да, отделения приостанавливали работу на час из-за сбоев в работе каналов связи. Сейчас отделения возобновили работы в полном объеме. Интернет-провайдер устранил неполадки. Очередей не было, так как ситуацию удалось быстро нормализовать, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе уральского отделения «Почты России».