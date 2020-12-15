В Свердловской области в 2020 году выдали на 33% больше ипотечных кредитов

На Урале стали брать больше ипотечных кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Екатеринбурге и Свердловской области существенно подрос рынок ипотеки. За 10 месяцев этого года уральцы взяли в банках в виде ипотечных кредитов 103 миллиарда рублей. Всего выдано 46 тысяч ипотечных кредитов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период года минувшего в штуках и на 47% в денежном выражении. Разница в процентах обусловлена тем, что жилье подорожало.

- Рост по ипотеке произошел в мае, когда была введена льготная ипотека. Сейчас рост продолжается. Если в мае было выдано 3 тысячи ипотечных кредитов на 6,7 миллиарда рублей, то в октябре – 7,4 тысячи кредитов на сумму 17,7 миллиарда рублей. 10-15% от этого показателя – рефинансирование ипотечных кредитов.

Средний размер ипотеки в этом году вырос на 10% и составляет 2,25 миллиона рублей. Такие данные привел Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза.

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