Телефонные мошенники под видом силовиков уговорили екатеринбурженку взять кредит на 1,3 миллиона рублей

Когда екатеринбурженка взяла кредиты и перевела все деньги злоумышленникам, звонки прекратились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга продолжают попадать на уловки телефонных мошенников. На этот раз звонившие, представившись сотрудниками одного из силовых ведомств, обманули женщину на 1,3 миллиона рублей.

- Екатеринбурженке позвонил незнакомец и под видом сотрудника одного из силовых ведомств сообщил, что со счетом клиента происходят сомнительные операции, и по данному факту якобы ведется соответствующее расследование. Лже-силовик добавил, что женщине нужно следовать всем указаниям банковских «представителей». После чего гражданку перевели на псевдо-сотрудника банка, который убедил собеседницу в целях защиты ее счета оформить кредит, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина взяла в банке больше 850 тысяч рублей наличными и перевела через банкомат злоумышленникам на якобы «защищенные» счета. После этого мошенники решили еще раз убедить женщину взять кредит на 500 тысяч. Когда екатеринбурженка взяла еще один займ и перевела деньги злоумышленникам, звонки прекратились.

Через какое-то время женщина поняла, что ей звонили лже-силовики и обратилась в полицию. Сейчас следственным подразделением отдела полиции № 9 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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