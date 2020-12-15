Стройки Екатеринбурга ожидает дефицит трудовых мигрантов

Без гастарбайтеров стройки Екатеринбурга могут остановиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стройки Екатеринбурга через полгода ждет масштабный кризис трудовых мигрантов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

- В начале 2020 года были все предпосылки того, что у нас будет кризис в связи с отбытием большей части трудовых ресурсов. Пока нам удается эту ситуацию удерживать в рамках. Но следующие полгода, если мы не выйдем из пандемии, если мы не откроем границы, то потребуется участие субъектов Федерации и Москвы для того, чтобы рынок насытить [рабочей силой – прим. ред.].

По словам Трапезникова, если проблема с трудовыми ресурсами не будет решена в ближайшие месяцы, то все усилия по обеспечению показателей по национальному проекту окажутся в заложниках недоступности трудовых ресурсов.

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