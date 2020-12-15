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Глава Уральского Сбербанка займет должность советника президента

Владимир Черкашин руководил отделением 20 лет
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Владимир Черкашин руководил отделением 20 лет

Владимир Черкашин руководил отделением 20 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Уральского Сбербанка Владимир Черкашин покидает свой пост. Он занимал руководящую должность на протяжении 20 лет. Владимиру Черкашину предложили должность советника президента банка.

- Владимир Черкашин, председатель Уральского банка, переходит в Центральный аппарат на позицию советника Президента, - сообщили в пресс-службе банка. - Он сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе назначенных председателей.

Уральский банк теперь возглавит Дмитрий Суховерхов - председатель Дальневосточного банка. Он больше 20 лет работал в банковской сфере, восемь из них - в Сбербанке.