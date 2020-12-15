Tele2 дарит клиентам и их близким час катания на катке «Исеть парк»

Фото: предоставлено Tele2

Для всех посетителей на катке работает Wi-Fi на скорости 4G от Tele2, а также организована комфортная зона отдыха со станциями подзарядки для смартфонов и креативная фотозона, где можно самим сделать атмосферные снимки.

Абоненты Tele2 могут посетить каток «Исеть парк» в центре Екатеринбурга с привилегией: час катания для клиента Tele2 и его друга в подарок. Заплатить нужно только за прокат коньков, если нет своих. Акция действует, пока лед не растает.

Чтобы получить бесплатный час катания, клиенту Tele2 необходимо активировать промокод на сайте в разделе программы лояльности «Больше», а затем показать SMS с этим промокодом на кассе катка «Исеть парк».

Елена Зиновьева, руководитель департамента маркетинга МР «Урал» Tele2:

– Новый год – волшебное время, которое хочется провести с близкими, радуя их приятными сюрпризами. Каток в центре Екатеринбурга – отличная локация, чтобы провести время вместе. А с Tele2 катание станет еще приятнее: бесплатный час на льду для абонента и его друга, причем необязательно, чтобы друг был нашим клиентом. К тому же, мы дополнили зимний отдых в популярном городском пространстве катка «Исеть парк» атмосферной фотозоной, зоной отдыха вокруг настоящего огня и быстрым Wi-Fi, который позволит на деле убедиться в высоких скоростях мобильного интернета Tele2.