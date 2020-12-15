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Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге «Пятерочку» оштрафовали за многочисленные нарушения коронавирусных правил

По решению суда магазин должен выплатить 100 тысяч рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В магазине не было даже специальной разметки для соблюдения социальной дистанции покупателями

В магазине не было даже специальной разметки для соблюдения социальной дистанции покупателями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в магазине «Пятерочка» на Амундсена, 63 Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения коронавирусных правил. Сотрудники ведомства организовали проверку в магазине после обращения покупателя.

- При проведении надзорного мероприятия в деятельности объекта торговли установлено нарушение санэпидрежима, предусматривающего дополнительные меры по защите от СОVID-19, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В торговом зале магазина не было специальной разметки для соблюдения покупателями социальной дистанции, а в помещениях торговой точки не проводилась уборка с моющими и дезинфицирующими средствами. Кроме того антисептики не были зарегистрированы по правилам. А в туалетах и на рабочих местах их вовсе не было. Также сотрудникам «Пятерочки» не регулярно измеряли температуру.

Суд привлек магазин к административной ответственности и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

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