Девушке грозит от 2 до 5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17-летняя ученица школы № 74 стала фигурантом уголовного дела. По версии следствия, Екатерина (имена несовершеннолетних изменены – прим.ред.) завела «ВКонтакте» две фейковые страницы, а потом распространяла через них ссылки на Telegram-каналы, в которых были выложены интимные фотографии и видео с участием 17-летней Виктории, ученицы колледжа Попова.

Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, на Екатерину завели дело по части 2 статьи 242 УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Стоит отметить, что на момент совершения преступления Виктории было лишь 16 лет.

- 11 декабря обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметил инсайдер «КП».

Фейковые страницы Екатерины уже удалены, а ее настоящая была «подчищена» и также давно не использовалась. Девушке грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.