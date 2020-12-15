Свердловская магистраль увеличила скорость движения грузовых поездов почти на треть с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

В январе – ноябре 2020 года маршрутная скорость грузовых поездов на Свердловской магистрали выросла на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 687 км/сутки. Ускорить продвижение поездов удалось за счет улучшения работы сортировочных и узловых станций СвЖД, а также применения эффективных технологических решений в организации перевозочного процесса. В их числе – вождение грузовых поездов по согласованному расписанию, формирование поездов повышенного веса и длины, повышение уровня маршрутизации.

Количество грузовых поездов, следующих по специально разработанному графику (в том числе ускоренных контейнерных) выросло на 5%. На постоянной основе перевозки грузов с фиксированным временем отправления и прибытия осуществляются уже по 120 направлениям. Технология дает возможность точного планирования и рационального использования ресурсов как грузовладельцу, так и перевозчику.

Повышать провозную способность (то есть перевозить максимальное количество груза за единицу времени) магистрали позволяет формирование и пропуск поездов повышенного веса и длины. За 11 месяцев количество поездов массой 8 тыс. и 9 тыс. тонн увеличилось на 19,6%. При этом в 1,5 раза больше «тяжеловесов» было сформировано на станциях СвЖД. В текущем году проведены опытные поездки «девятитысячников» на участке Ишим – Войновка и составов весом 6,8 тыс. тонн на участке Коротчаево – Войновка (стандартные весовые нормы для данных участков – 6,3 тыс. и 6 тыс. тонн соответственно).

Еще одним перспективным технологическим решением является организация вождения соединенных поездов (два поезда временно соединяются для пропуска по определенному участку). С начала года их количество увеличилось почти в 1,5 раза.

Важнейшим инструментом повышения эффективности перевозок стала маршрутизация. При использовании этого метода в пунктах погрузки из вагонов формируют поезда, проходящие попутные технические станции без переработки (изменения состава). В 2020 году были организованы опытные поездки с формированием дополнительных сквозных маршрутов на станции Западно-Сибирской, Московской, Северо-Кавказской, Октябрьской, Куйбышевской и Приволжской железных дорог. Уровень маршрутизации перевозок на дороге составил 38%.

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Маршрутная скорость – средняя скорость поезда от момента его формирования до расформирования. Вместе с движением по перегонам и стоянками на промежуточных станциях учитывает время технических операций: смену локомотивов и локомотивных бригад, осмотр вагонов.